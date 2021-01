Spitäler Uster und Wetzikon sollen bis zu 2000 Personen pro Tag impfen

An der Pressekonferenz informieren:

Regierungsrätin Natalie Rickli, Gesundheitsdirektorin

Dr. Bettina Bally, stellvertretende Kantonsärztin

Markus Näf, Projektleiter COVID-19-Impfung Kanton Zürich

Jörg Kündig, Präsident des Verbandes der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich

Der Kanton ändert seine Strategie. Statt vier werden elf Impfzentren eingerichtet: in Zürich, Winterthur, Uster, Wetzikon, Bülach, Meilen, Affoltern am Albis, Horgen und Dietikon.



Das grösste Impfzentrum wird in Zürich eingerichtet, in der Messe. Es soll im Februar betriebsbereit sein. Weitere Impfzentren in der Stadt Zürich befinden sich im Triemli-Spital und am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) der Universität Zürich am Hirschengraben.

Die Impfzentren in den Regionen folgen dann im April, wie die Gesundheitsdirektion am Dienstag bekannt gab.

Das Spital Uster wollte sich ursprünglich in Kooperation dem Balgrist-Klinik für ein Impfzentrum bewerben. Der Standort wäre aber nicht in Uster selbst zustande gekommen, sondern auf dem Flugplatz Dübendorf, wo bereits das Drive-In-Testzentrum steht. Nun scheinen sich hier die Pläne geändert haben: Am Spital Uster sollen ab April 500 bis 1000 und am GZO in Wetzikon 400 bis 1000 Personen pro Tag geimpft werden können.

Die Hintergründe zur Strategieänderung will die Ustermer Spitaldirektion im Laufe des Tages erklären. (sda/tac)