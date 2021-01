Internierte Polen waren für Waldarbeiten zuständig

Über 100'000 Soldaten fremder Heere waren in der Zeit des Zweiten Weltkriegs vorübergehend in der Schweiz interniert. Einige blieben nur ein paar Monate, andere über Jahre hinweg. Am längsten waren die 12'500 polnischen Soldaten der Zweiten Polnischen Schützendivision hier, die im Sommer 1940 zusammen mit 30'000 französischen Soldaten die Grenze überschritten hatten.