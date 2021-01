Happyend für die Bewohner im Grundtal

Roni Schmied kann es auch am Tag danach kaum glauben. «Ich liege jetzt noch flach vor Erstaunen.» Am Vorabend hat er durch eine Mail des Grünen Kantonsrats Thomas Honegger aus Greifensee die erfreuliche Botschaft bekommen: An der Kantonsratssitzung vom Montag hat der Regierungsrat entschieden, dass die seit Jahren geforderte Temporeduktion auf dem Streckenabschnitt an der Walderstrasse, an dem er und sein Lebenspartner Tino Jaun wohnen, zustande kommt. Tempo 60 anstatt 80.