«Maskenmann» versetzt Primarschüler in Angst

Die Aufregung in der Facebook-Gruppe «du bisch vo Dübendorf wenn...» war am vergangenen Freitag gross. Eltern tauschten sich darin über einen «unheimlichen pöbelnden alten Mann» aus, der die Kinder verängstigen soll. So haben wohl verschiedene Kinder ihren Eltern erzählt, dass ein Mann mit einer Skelettmaske in der Primarschule Stägenbuck Kinder und Lehrer angepöbelt haben soll.