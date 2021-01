Heimlieferservice – unterstützen Sie das lokale Gewerbe

Möchten auch Sie Ihre Kunden mit einem Eintrag über Ihr Angebot informieren? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Telefon: 044 933 32 04

E-Mail: inserate@zol.ch, Betreff «Heimlieferservice»

Essen und Trinken

Speiserestaurant zur Linde

Aathalstrasse 60, 8610 Uster

044 940 17 27 / 079 209 57 49



Spezielle Cordon bleu in allen Variationen, Bürgerliche Küche.

Wir kochen immer frisch, das Fleich stammt von der Metzgerei Hotz aus regionaler Tierhaltung.



Bei Bestellung ab 50 Franken: Hauslieferung gratis.

Region Uster/Wetzikon, Abholung auf Voranmeldung.

www.linde-uster.ch

Hofmetzgerei, Wursterei, Catering Lustenberger

Strandbadweg 5, 8610 Uster

044 950 15 70

info@lustenberger-metzgerei.ch



Hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren aus der Region, Natura Porc, Weide-Lamm/ Kalbfleisch, Angus Beef, Freiland-Spezialitäten.



Diverse hausgemachte Schüblig, fünf verschiedene Fleischkäse, Cordon bleu, Spiessli-Festival sowie Schwartenmagen, Baurenschüblig und Knoblauchspeck.



www.lustenberger-metzgerei.ch

Hotel Restaurant Ochsen

Zentralstrasse 23, 8610 Uster

043 399 18 18 oder Facebook

mailbox@ochsen-uster.ch



Feine Gerichte bei uns abholen, zu Hause fertig zubereiten und geniessen.

Getränke, Weine und vieles mehr.



Bestellung und Abholung auf Termin. Das ganze Angebot auf:



www.ochsen-uster.ch

Viniversum AG

Anhöheweg 22, 8626 Ottikon (Gossau ZH)

044 935 11 30



Südafrikanische Spitzenweine, Brandy und Gin.



Gratislieferung bis am 19. April. Onlineshop unter:



www.viniversum.ch

Come2Thai

Take Away & Catering

Bahnhofstrasse 18, 8603 Schwerzenbach

071 374 20 20



Wir kochen immer frisch und das Fleisch ist von der Metzgerei Hotz aus regionalen Tierhaltungsbetrieben. Traditionelles Thailändisches Menü und Getränke.



Gratis Hauslieferung, Bestellung per Telefon oder auf der Webseite:

www.come2thai.ch

Pirates Delivery Service

Überlandstrasse 14, 8340 Hinwil



Burgers, Spare Ribs, Finger Food, Fresh Salads und Drinks.



Bestellung:

www.shop.thepirates.ch

delivery@thepirates.ch

043 843 09 76



www.thepirates.ch

Big Burger

Kurier & Take Away



Die grössten und besten Burger im Zürcher Oberland.

Lass Dir noch heute ein Burger Menü nach Hause liefern.

Bestelle jetzt unter 044 970 10 46 oder:



www.bigburger.ch

Eveline Heusser

Rebbau und Weinhandel

043 399 05 05

eh@ustermer.ch



Ustermer Schlossweine Riesling & Sylvaner Auslese ab 1. Mai.

Schlossträumli, Cabernet Dorsa, Clarissa und Miriamore ab 1. Oktober.

Pink (rosé).



Gratislieferung in Uster ab 6 Flaschen



www.ustermer.ch

Conny & Sybille`s Fondue Express

8600 Dübendorf



Wir liefern Euch alles was zum Fondue gehört und was Ihr braucht: Fondue (verschiedene Fondues auf der Webseite ersichtlich), Weisswein (verschiedene Weine auf der Webseite ersichtlich), Brot (Würfelbrot), Knoblauch, Kartoffeln, Kirsch, Brennpaste. Ein Caquelon-Set inklusive Gabeln kann für 20 Franken gemietet werden.

Während dem Lockdown kann täglich von 16 bis 20 Uhr bestellt werden. Wir liefern in Dübendorf und in der näheren Umgebung (Mindestbestellmenge: 25 Franken). Auf Anfrage auch weiter weg lieferbar.

Bestellen kann man per Telefon unter 077 510 64 95, per Mail an hallo@fondueexpress.ch oder auf der Webseite:



www.fondueexpress.ch



Gesundheit

Bioflos-Naturkosmetik

J. Stierli

8605 Gutenswil

076 219 22 11



Bioflos Wallwurz-Crème, Bioflos Wallwurzel-Gel und Bioflos Harpago-Gel sind wirksam in Gelenken und Muskulatur. Biologische Herstellung mit Kräuterextrakten.



Lieferkosten: 5 Franken, gratis ab einem Einkauf von 49 Franken.

Bestellung per Telefon oder SMS an 076 219 22 11, oder per E-Mail info@bioflos.ch.

kein Webshop