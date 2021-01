Das sagen die Fällander Parteien zum gescheiterten Ladencafé

Wie geht es mit dem geplanten Quartiertreffpunkt mit Ladencafé in Pfaffhausen weiter? Eigentlich sollte das Projekt zum neuen Begegnungsort in Pfaffhausen werden und das etwas eingeschlafene Dorfleben im Fällander Ortsteil wieder zum Leben erwecken. Dafür sprachen die Fällander Stimmbürger an der Gemeindeversammlung im vergangenen Juli einen Kredit von 490'000 Franken.