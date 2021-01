Jetzt soll eine Ampel die Ausfahrt sicher machen

Der Verkehrsknoten Ueberland-/Gfennstrasse wird von der Kantonspolizei zwar nicht als eigentlicher Unfallschwerpunkt gehandelt, dennoch kommt es an dieser Stelle immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen. In den letzten fünf Jahren registrierte die Polizei drei Unfälle mit insgesamt einer verletzten Person. Bei zweien davon kam es zur Kollision, weil der in die dichtbefahrene Ueberlandstrasse einbiegende Autolenker den Vortritt missachtete.