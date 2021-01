Die nächste Schneefront rollt heran

In der Nacht auf morgen Montag erreicht die Schweiz eine Störung, mit dieser gibt es wieder Schnee bis ins Flachland. Montag werden weitere teilweise kräftige Schneeschauer erwartet, in der Nacht auf Dienstag schneit es dann vor allem noch den Alpen entlang. Es wird so verbreitet wieder winterlich, wie Meteonews in einer Medienmitteilung schreibt.