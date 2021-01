SVP Hinwil reicht Aufsichtsbeschwerde gegen die Schule ein

Will ein Sportverein in einer Hinwiler Schulsporthalle seinen Tätigkeiten nachgehen, steht er aktuell vor verschlossenen Türen. Aufgrund der neusten Bundesratsmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat die Schulgemeinde Hinwil entschieden, alle Sporthallen auf den Schulanlagen für den Vereinssport bis am 7. März zu schliessen. Offen bleibt lediglich die Aussen-Sportanlage Hüssenbüel, wobei die Garderoben nicht zugänglich sind. Das geht aus einer kürzlich veröffentlichten Medienmitteilung hervor.