Luzerner Brüder übernehmen Maurmer «Schifflände»

Es gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen am Greifensee: das Restaurant Schifflände in Maur. Ende September fand dort die letzte Ustrinkete statt, seither ist es geschlossen. Nun hat der Kanton Zürich einen neuen Mieter gefunden, wie die Baudirektion mitteilt.

Die in Rothenburg (LU) domizilierte Remimag Gastronomie AG wird die «Schifflände» nach einer umfassenden Instandsetzung im Sommer 2022 wiedereröffnen. Der Regierungsrat hat den Mietvertrag genehmigt, der für eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen worden ist.

Treffpunkt für Geniesser



Das Rothenburger Familienunternehmen wird von den Brüdern Bastian und Florian Eltschinger geführt und betreibt in der ganzen Schweiz 28 Restaurants und Hotels. So gehören zum Beispiel in der Stadt Zürich das Gasthaus Albisgütli, das Kunsthaus-Restaurant und die «Linde Oberstrass» sowie auf Kantonsgebiet das «Ristorante & Pizzeria Geroldswil» und die Wirtschaft Schönegg in Wädenswil zum Portfolio der Remimag Gastronomie AG.

«Das Herzstück auf der Speisekarte sind exzellente Fischgerichte, gepaart mit alten Küchenklassikern, neu interpretiert.»

Bastian Eltschinger, künftiger Betreiber der Schifflände in Maur



«Gastfreundlich, unkompliziert und sympathisch» – so soll sich das Restaurant Schifflände laut Mitteilung zur Wiedereröffnung präsentieren. «Wir wollen vom bedienten Restaurant bis zur Selbstbedienungsterrasse für jede Zielgruppe die passende Auswahl anbieten», wird Geschäftsleiter Bastian Eltschinger zitiert.

In der Schifflände soll inskünftig saisonal und mit Zutaten aus der Region gekocht werden. «Das Herzstück auf der Speisekarte sind Fischgerichte, gepaart mit alten Küchenklassikern, neu interpretiert», so Eltschinger.

Auch für eine vielfältige Weinauswahl sei gesorgt. «In der Schifflände stehen die Türen offen für einen Morgenkaffee, ein schnelles Mittagessen, eine Dessertpause oder ein ausgedehntes Nachtessen.»



Umfassende Instandsetzung geplant



Der Kanton erwarb die Liegenschaft «Zur Schifflände» in Maur an einer konkursamtlichen Liegenschaftenersteigerung im Jahr 1960. 1994 liess er den Ersatzneubau Restaurant «Schifflände» erstellen. Eine grössere Instandsetzung fand seither nie statt.



Die umfassende Instandsetzung, für die der Regierungsrat Anfang Juli 2020 eine Ausgabe von 6,9 Millionen Franken bewilligt hat, ist von April 2021 bis im Frühling 2022 geplant.



Diese besteht laut Mitteilung einerseits aus der Erneuerung der Gastronomieküche, die nicht mehr den Anforderungen des Lebensmittelinspektorats entspricht. Andererseits seien die Selbstbedienungs-Gastronomie im Erdgeschoss sowie der Bereich der Bankettküche im Obergeschoss zu sanieren.



Im Untergeschoss befinden sich nebst den technischen Räumen die Kühlzellen sowie die Lager- und Nebenräume der Gastronomieküche. «Seit Jahren treten dort, je nach Witterung und Pegelstand des Sees, massive Wasserinfiltrationen auf», schreibt die Baudirektion. Auch dieser Mangel werde behoben.



Wärmepumpe und Photovoltaikanlage



Nebst diesen Investitionen müsse das Gebäude gemäss den Brandschutzvorschriften auf den aktuellen Stand gebracht werden. Im ganzen Haus würden alle Oberflächen und Türen instandgesetzt. In den Bankett- und Seminarräumen werde ein neues Trennwandsystem eingebracht.



Auch die Gebäudetechnik sei veraltet und müsse umfassend erneuert werden. Insbesondere soll die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Zudem wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage realisiert.