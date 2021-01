So meistert das Verteilzentrum Hinwil den Päckli-Boom

Mit nur wenigen Klicks bequem von zu Hause aus einen neuen Fernseher bestellen – das Internet macht’s möglich. Gerade zu Zeiten von Corona bietet sich Online-Shopping an. Doch was für den Käufer überaus praktisch ist, führte im letzten Jahr bei der Post zu einer regelrechten Päckli-Flut. Über 24,1 Millionen Päckli lieferten die Pöstlerinnen und Pöstler allein in der Vorweihnachtszeit aus. Rund 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu Rekordzeiten waren es 1,3 Millionen Päckli am Tag.