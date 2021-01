Egger Skimeisterschaft ist abgesagt

Am kommenden Wochenende hätten die Egger Skimeisterschaften am Pfannenstiel stattfinden sollen. Doch die Veranstalter haben sich entschieden, den Traditionsanlass abzusagen – «schweren Herzens», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Absage fällt uns dieses Jahr besonders schwer, da sie nicht aus Schneemangel erfolgt», wird Luigi Di Lorenzo, Vorstandsmitglied des Skiclubs Egg und OK-Chef des Rennens, zitiert. «Schon lange hatte es nicht mehr so viel Schnee im Zürcher Oberland.»

Die Veranstalter begründen ihren Entschluss mit der «anhaltend kritischen Situation» rund um das Coronavirus und des damit verbundenen Verbots von Events im Jugend- und Breitensport.