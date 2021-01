Der Schnee hält das Tiefbauamt auf Trab

Der Parkplatz beim Dübendorfer Schützenhaus Werlen wird derzeit zum Schneedepot umfunktioniert. Lastwagenweise wird das Material von den Strassen zum Areal gekarrt und zu einem ansehnlichen Haufen aufgetürmt.

Wie viele Kubikmeter der Berg beim Schützenhaus an diesem Mittwochnachmittag bereits umfasst, kann König nicht sagen. Das letzte Mal, dass der Platz zur Schneesammelstelle genutzt wurde war im Winter 2006.

Schulwege und Bushaltestellen haben Priorität

Die Abteilung Tiefbau der Stadt Dübendorf ist seit Donnerstag mit rund 40 Mitarbeitenden und verschiedenen Unternehmen mit Schneeräumen beschäftigt: «Die Schneemenge war zu gross, um sie nur einfach an den Strassenrand zu räumen und schmelzen zu lassen», sagt Abteilungsleiter Raymond König.

Aus Sicherheitsgründen müssten neuralgische Punkte wie Bushaltestellen, Verkehrsachsen, Schulwege und Einmündungen vollständig frei sein.

Arbeit noch nicht beendet

Besonders viel Schnee sei im Ortsteil Gockhausen gefallen – so viel, dass noch nicht einmal alles Material abgetragen werden konnte: «Weil es so viel ist, musste der Einsatz in Gockhausen bis Donnerstagabend verlängert werden», sagt König.

Ganz fertig sind die Leute vom Tiefbauamt mit Ihrer Arbeit aber auch dann nicht. Der Winterdienst muss auch danach noch punktuell Schnee räumen. (lue)