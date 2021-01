«Wir hätten doppelt so viele Impfungen geschafft»

«Imhof hier zum Impfen.» Ein älterer Herr hat eben die Quellenpraxis in Uster betreten und geht gemächlich auf den Empfang zu. Hinter der Theke stehen fünf medizinische Praxisassistentinnen in Reih und Glied. Fünf Ärzte haben sich derweil in ihren Zimmern eingerichtet. In einem Nebenraum bereiten zwei Mitarbeiterinnen gerade die 60 Spritzen vor.