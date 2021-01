Parkieren beim Strandbad kostet jetzt

Der Naherholungsverkehr um den Pfäffikersee hat es je länger desto schwieriger. Vor einigen Wochen liess die Stadt Wetzikon bei der Zufahrt von ihrer Seite her eine Schranke installieren. Sie soll Verkehr zum Strandband hin abfangen, wenn der Parkplatz ohnehin schon voll ist.

Und ebendieser Parkplatz ist per sofort auch noch kostenpflichtig, wie die Stadt mitteilt. Das Parkieren sei dabei wie bis anhin - also bei einem Campierverbot - möglich. Aber aber halt gegen einen Obolus. Maximal zwölf Stunden darf man sein Auto auf den Parkplatz stellen. Ein Baditag von frühmorgens bis spät in die Nacht ist künftig also nicht mehr möglich.

Bezahlen per App

Immerhin lässt sich gleich von Beginn weg nicht nur mit Kleingeld, sondern auch bargeldlos mit Twint oder den Apps Parkingpay und Easypark bezahlen. Der Vorteil dieser Apps ist der Umstand, dass man nur die tatsächlich genutzte Parkzeit bezahlen muss. Überdies ist es möglich, die vorgesehene Parkzeit und die Bezahlung derselben über die App von jedem erdenklichen Standort aus zu verlängern.

Noch unklar sei, so die Stadt, ob es künftig eine spezielle Parkkarte für die Nutzung der Wetziker Sportanlagen geben soll - dazu würden nebst dem Strandbad auch die Badi, die Sportanlage Meierwiesen und die Eishalle gehören.

Die Gebühren pro Stunde betragen 50 Rappen. Eine Parkkarte kostet pro Monate 60 Franken, für maximal mögliche sechs Monate muss man also 300 Franken bezahlen. (kö)