Wie der Zweite Weltkrieg ins Tösstal kam

«Dass wir heute einiges über die Internierten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs wissen, haben wir nicht zuletzt der Gewissenhaftigkeit der Frauenvereine zu verdanken.» Das sagt Wolfgang Wahl. Der Historiker gehört zum Leitungsteam des Ortsmuseums Wila und hat die Akten des Wilemer Frauenvereins ausgewertet. Er zeigt uns einen Brief, der in Wila am 11. November 1940 geschrieben wurde. Adressiert war er an die kantonale Zeughausverwaltung in Zürich.