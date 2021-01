So gelingt der Start in die Homeoffice-RS

Playstation statt Schiessstand



Der Umgang mit der Dienstwaffe gehört zur allgemeinen Grundausbildung. Regelmässig geht es für die Rekruten in den Schiessstand und anschliesslich ans Putzen des Sturmgewehrs, dem mühsameren Teil der Übung. Zuhause ist das Schiessen eher schwierig, weshalb hier auf Videospiele ausgewichen werden muss. Games wie Counter Strike, Battlefield oder Call of Duty bieten einen guten Vorgeschmack, auch wenn das Schiessen in der Armee wesentlich authentischer ist.



Militärische Formen



Sie prägen den Alltag in der Rekrutenschule: Militärische Umgangsformen. Dazu gehören Gefechtsmeldungen mit an die Schläfe angelegter, durchgestreckter rechter Hand, wie auch das korrekte An- und Abmelden, das Kennen der militärischen Gradabzeichen sowie etlicher Abkürzungen. Grundsätzlich gilt: Was abgekürzt werden kann, wird abgekürzt. Warum also nicht bereits zuhause damit beginnen? Zwipf steht für Zwischenverpflegung, AV für Antrittsverlesen, ABV für Abendverlesen. Auch der Kanugi kann prima praktiziert werden – mit einem Kaffee und einem Nussgipfel zur gemütlichen Morgenpause mit den Kameraden via Zoom-Meeting. Zudem sollten die Präsenzzeiten eingehalten werden: Tagwache um 5.45 Uhr, Frühstück ab 6 Uhr, Morgenverlesen um 6.45 Uhr, danach Ausbildung bis 12 Uhr, Mittagessen, wieder Ausbildung bis 18 Uhr, Abendessen, Ausbildung bis 22 Uhr, Körperhygiene, Abendverlesen und Lichter löschen.