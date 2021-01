Senioren bauen einen Riesenschneemann

Vor dem Altersheim Rosengarten steht er und blickt verzückt ins Gossauer Ortszentrum. Ein Schneemann, über zwei Meter gross und ziemlich «feiss», wie es Heimleiter Andreas Heller ausdrückt. Gebaut haben ihn vergangenes Wochenende etwa zehn Seniorinnen und Senioren aus dem Altersheim.

Die Aktion habe sich angeboten, sagt Heller. «So viel Schnee lag schon lange nicht mehr in Gossau.» Zudem sei das gesamte Unterhaltungsangebot für die Senioren durch Corona deutlich erschwert. «Veranstaltungen wie Konzerte, Vorträge oder dergleichen sind schon länger nicht mehr möglich.» Die zwei zuständigen Mitarbeiterinnen müssten sich deshalb immer wieder neue Sachen einfallen lassen, «was sie übrigens hervorragend lösen».

Schwelgen in Kindheitserinnerungen

Und so sei nun anstelle von Töpfereien oder Bastelarbeiten am Wochenende der Schneemann an der Reihe gewesen. «Für die Bewohnerinnen und Bewohner war das wundervoll», sagt Heller. «Zum einen, weil sie so zumindest ein bisschen rauskamen – was in Anbetracht des Schnees am Wochenende für Senioren sonst kaum möglich gewesen wäre.» Zum andern aus nostalgischen Gründen. «Sie konnten in Kindheitserinnerungen schwelgen – als es noch mehr Schnee gab, wie sie immer wieder betonen.»

Auch in anderen Jahren haben die Mitarbeitenden schon mit Bewohnern Schneemänner gebaut. «Aber sonst waren sie immer deutlich kleiner, weil halt auch viel weniger Schnee lag.»

«Sonst» wäre ohnehin alles anders. Das Café und das Restaurant wären für die Öffentlichkeit zugänglich, ein Austausch mit dem Aussenleben fände statt. Nun sind die Bewohnerinnen und Bewohner zwar nicht isoliert, aber doch irgendwie abgeschnitten von der Aussenwelt. «Das spüren sie auch und das tut weh», sagt Heller. «Aber immerhin: Wir hatten bislang glücklicherweise keinen einzigen Coronafall im Heim.»