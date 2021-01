Dübendorfer stachelt Pflegepersonal zur Impfverweigerung an

Pflegende gehören zu den grössten Impfskeptikern. Zumindest zeigte sich dies im Zusammenhang mit der Grippe: Letztes Jahr liessen sich beispielsweise nur ein Drittel des Spitalpersonals dagegen impfen.

Nun sträubt sich eine Gruppe auch gegen die Corona-Impfung, wie der «Blick» berichtet. Bei einigen Angestellten ist die Skepsis offenbar so gross, dass sie sich zu einem ­Berufsverband zusammenschliessen wollen, um sich gegen die anstehende Impfung zu wehren.

Dübendorfer Impfskeptiker hält Fäden in der Hand

Mehr als 200 Verweigerer haben sich im Instant-Messenger-Dienst Telegram zusammengetan und dort eine Gruppe für Pflegepersonal gegründet. «Es ist dringend, dass wir uns wehren und auf die Strasse gehen. Wir werden als Versuchskaninchen gebraucht», schreibt eine Userin dem «Blick».

Hinter dem Verband steckt ein bekannter Dübendorfer Impfskeptiker: Patrick Jetzer. Ende August organisierte er die Corona-Kundgebung «Zurück in die Freiheit» auf dem Helvetiaplatz in Zürich und begründete diese mit «massiven Eingriffe in die persönliche Freiheit». Ausserdem sprach er sich in Videos wiederholt gegen die Maskenpflicht aus.

Pflegende sollen Verband gründen

Jetzer arbeitete im Aussendienst des Pharmakonzerns Pfizer, der zusammen mit Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt hat. Im September feuerte ihn sein Arbeitgeber fristlos.

Nun ruft er das Pflegepersonal in einem Video dazu auf, aus ihren Verbänden auszutreten und einen eigenen zu gründen.

Ob es diesen bereits gibt, ist unklar. Jetzer schreibt dem «Blick» nur: «Menschen aus der Pflege kennen sich mit Pharmazeutika aus und sehen ihre Skepsis und Ängste wegen der fehlenden Langzeit­daten der Covid-Impfung ignoriert.» (tac)

Jetzer wollte Stadtpräsident werden



Patrick Jetzer ist Präsident der corona-kritischen Vereinigung Wirsindanderermeinung.ch und Mitglied von Wir2020. Er ist Autor des Buches «Corona-Fakten-Check», das demnächst im Libertarian Verlag erscheint.



Jetzer ist Gründer der Ethischen Partei Schweiz EPS, für die er Anfang 2018 für das Dübendorfer Stadtpräsidium kandidierte. Als komplett unbekannter Kandidat ohne lokalpolitische Parteischwerpunkte blieb er jedoch chancenlos. Ein halbes Jahr später ging die EPS in der Vereinigung Friedenskraft auf, aus der Jetzer schliesslich austrat.



Der 48-Jährige ist gelernter Chemielaborant und absolvierte die höhere Berufsprüfung zum Pharma-Spezialisten. Jetzer hat zwei erwachsene Kinder. (tba)