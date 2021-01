Wird das ehemalige Waro-Gebäude bald abgerissen?

Zerstörungswut, exzessives Littering und eine illegale Party: Das ehemalige Waro-Areal an der Brunnenstrasse gilt in Volketswil gemeinhin als «Schandfleck». Am Neujahrstag beherrschte das leerstehende Gebäude dann auch noch die Schweizer Medien.

Über 100 Personen trafen sich in der Silvesternacht im Volketswiler Industriegebiet in Zimikon. Im leerstehenden Waro-Areal wollten sie es so richtig krachen lassen und eine illegale Party feiern. Aufgrund von Hinweisen aus der Nachbarschaft konnte die Kantonspolizei die Feier jedoch kurz nach Mitternacht räumen.