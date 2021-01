Was Facebook mit einem Hinwiler Gottesdienst zu tun hat

Wie kann man die Bevölkerung in einen Gottesdienst miteinbeziehen, wenn dieser kaum mehr vor Ort besucht und nur noch über einen Livestream verfolgt wird? Diese Frage hat sich Karin Baumgartner gestellt. Die 36-Jährige ist Pfarrerin in der reformierten Kirche Hinwil und steckt aktuell in den Vorbereitungen für ihren ersten Gottesdienst 2021, der am kommenden Sonntag stattfindet.