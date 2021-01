Ustermer Impfchefin: «Wir müssen viele Menschen vertrösten»

Nun erhalten die Impfzentren im Kanton Unterstützung, wenn auch zunächst erst tröpfchenweise: Für 165 Hausarztpraxen gibt es ab Dienstag je 100 Impfdosen von Moderna. Wie viele der 33‘500 Einheiten auf welche Oberländer Praxen verteilt werden, ist allerdings unklar.

Der Kanton hat die Praxen Anfang Woche darüber informiert, dass sie in zwei Gruppen eingeteilt würden. Erstere dürfen nächste Woche mit den Impfungen starten, Letztere erst im Februar. Bis am Mittwoch war vielen Hausärzten aber noch nicht klar, zu welcher Gruppe sie gehören.

Zur Impfchefin ernannt

Mittlerweile steht fest: Die Quellenpraxis in Uster darf sofort loslegen. «Der Kanton hat uns dies am Mittwochmorgen um 10 Uhr per Mail grünes Licht gegeben», sagt Irmela Heinrichs. Danach sei rasches Handeln geboten gewesen. «Wir haben uns überlegt, wie wir diese Impfaktion am besten umsetzen können.»

Heinrichs, die als Kinderärztin und Allergologin derzeit nicht gleich ausgelastet ist wie ihre Kollegen, wurde intern zur Impfchefin ernannt. «Wir haben eine kleine Taskforce gegründet und ich leite die Organisation. Ich wurde auch ausgewählt, weil ich als Kinderärztin im Praxisalltag am meisten impfe.»

«Die wertvollen Vakzine müssen alle verimpft werden können – alles andere wäre eine groteske Verschwendung.» Irmela Heinrichs, Ustermer Ärztin

Und diese hat es in sich. Die 100 Impfungen müssen nicht nur in den ersten 29 Tagen verimpft werden, sondern pro Tag gilt es, zehn Dosen innert sechs Stunden aufzubrauchen. Dasselbe Prozedere muss dann vier Wochen später erneut durchgeführt werden.

«Das will gut geplant sein», sagt Heinrichs. Deswegen habe der Kanton in der ersten Runde auch grosse Praxen ausgewählt, die über genug Patienten verfügten. «Die wertvollen Vakzine müssen alle verimpft werden können – alles andere wäre eine groteske Verschwendung.» Zu den Voraussetzungen zählen abgesehen von der Anzahl Patienten aber auch geografische Kriterien.

Besser als mit Zufallsgenerator

Hinzu kommt die beinahe göttliche Aufgabe der Ärzte, aus ihren Patienten jene auszuwählen, die die Impfung am dringendsten brauchen. «Wir haben unsere drei Internisten beauftragt, sich auf je 33 Patienten festzulegen.» Bei der Auswahl orientierten sie sich an der Definition des BAG, wann eine Person als Hochrisikopatient gelte. «Sie müssen möglichst über 75 Jahre alt sein oder sonst eine schwere Erkrankung haben», sagt Heinrichs.

Die Liste mit den 100 Patienten sei am Donnerstag fertiggestellt worden. «Die Aufgabe für uns Hausärzte ist sicher nicht einfach, aber wir kennen unsere Patienten am besten.» Ihr sei es lieber, die Wahl liege bei ihnen als dass sie per Zufallsgenerator getroffen werde wie bei anderen Ärzten.

Geduld gefordert

Am Dienstag um 17 Uhr startet die erste Impfaktion in der Quellenpraxis. «Am ersten Abend wollen wir 60 Personen verimpfen», so Heinrichs. Die übrigen 40 Dosen würden über die restliche Woche verteilt. «Im Moment rufen wir gerade alle Patienten an, die wir für den Dienstag aufbieten möchten und überbringen ihnen die frohe Botschaft.»

«Wir müssen viele Menschen vertrösten. Diese müssen für ein paar Wochen noch die Füsse stillhalten» Irmela Heinrichs, Ustermer Ärztin

Die Gesundsheitsdirektion habe ihnen bereits die Garantie gegeben, dass sie genug Einheiten erhielten, um dieselben 100 Personen in vier Wochen erneut zu impfen. Am 9. Februar werden 250 Praxen im Kanton, darunter auch die Quellenpraxis, erneut mit je 100 Dosen versorgt. Wann dauerhaft mehr Impfungen an die Hausärzte verteilt werden, sei leider noch nicht bekannt, so Heinrichs. Deswegen bitte sie alle impfwilligen Patienten, die noch keinen Anruf erhalten hätten, um etwas mehr Geduld.