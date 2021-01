Schnee sorgte für den Stromausfall in der Region

2800 Haushalte in den Gemeinden Maur, Mönchaltorf, Gossau, Egg und Uster waren am Donnerstag ab circa 19.40 Uhr ohne Strom. Wie EKZ-Mediensprecherin Sophia Siegenthaler sagt, war der Grund für die Panne der viele Schnee, der bei einer Freileitung in Mönchaltorf zu einem Kurzschluss geführt habe. Der schwere Schnee habe vermutlich eines der Leiterseile hinuntergedrückt. «Als der Schnee dann wieder abfiel, schnellte das Leiterseil empor und touchierte das darüberliegende Leiterseil. Dadurch ereignete sich ein Kurzschluss.»