«Die Schneefälle werden uns noch einige Tage beschäftigen»​​​​​​​

Die Mitarbeiter des Winterdienstes in Wetzikon waren am Freitag gefordert: Nachdem in der Nacht viel Schnee gefallen war, waren sie tagsüber fast rund um die Uhr an der Arbeit. Wie es ihnen beim Schneeräumen ergangen ist, weiss Luzia Zollinger, die Kommunikationsbeauftragte der Stadt Wetzikon.