«Der Tößthaler» landet wohl verspätet im Briefkasten

Die Post muss in einigen Regionen vor den aussergewöhnlich grossen Schneemengen kapitulieren. Das teilt die Schweizerische Depeschenagentur (Sda) mit. Namentlich in der Ostschweiz werde am Freitag an zahlreichen Orten keine Post zugestellt oder die Briefe und Pakete kommen mit Verspätung, wie die Post schreibt.

Keine Post mehr gibt es auch in der Zustellregion Winterthur. Die Zustellung wurde nach Angaben der Post von Ende Vormittag grösstenteils eingestellt oder abgebrochen. Die Post begründet das mit der Sicherheit. Briefe und Pakete sollen nach Möglichkeit am Samstag zugestellt werden.

Zur Zustellregion Winterthur gehören die Gemeinden Schlatt, Zell, Turbenthal, Wila und Wildberg. Betroffen von der verspäteten Zustellung dürfte auch die Zeitung «Der Tößthaler» sein. Wir bitten alle Leser um Entschuldigung.

Die Redaktion