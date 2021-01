Das Rapperswiler Mädcheninternat ist bald Geschichte

Etwa 3000 Schülerinnen aus der ganzen Deutschschweiz verbrachten seit 1843 einen Teil ihrer Schulzeit im Mädcheninternat des Klosters Mariazell Wurmsbach in Rapperswil-Jona, an idyllischer Lage direkt am Obersee. Im kommenden Sommer wird seine lange Geschichte ein Ende finden: Wie Äbtissin Monika Thumm und Schulleiterin Schwester Andrea Fux in einer Medienmitteilung schreiben, habe man beschlossen, das Mädcheninternat nach 178 Jahren zu schliessen.