Bewirbt sich das Spital Uster als Impfzentrum?

Für die Impfung der breiten Bevölkerung sollten im Kanton Zürich vier bis sechs grosse Impfzentren entstehen, in denen bis zu 5000 Personen pro Tag geimpft werden können. Gemäss Kanton sollen diese «voraussichtlich im April» in Betrieb genommen werden. Es zeichnet sich allerdings ab, dass sich dieses Vorhaben schwieriger gestalten könnte. Potenzielle Betreiber kritisieren nämlich die knappe Bewerbungsfrist von zwei Wochen und die tiefe Entschädigung von 14.50 Franken pro Impfung, wie die «NZZ» berichtet. Ausserdem sei es schwierig, so viel personelle Ressourcen zu mobilisieren, die dafür nötig wären. Gemäss NZZ wären das 90 bis 100 Personen pro Tag.

Bewerben könnte sich allerdings das Spital Uster, und zwar in Kooperation mit der Balgrist-Klinik. Das Impfzentrum könnte dann auf dem Flugplatz Dübendorf zu stehen kommen, wo die Universitätsklinik Balgrist bereits das Drive-in-Testzentrum betreibt. «Mit dem Testzentrum steht bereits ein Teil der Infrastruktur, und weil wir viele Studenten haben, verfügen wir auch über einen Personalpool, den wir für ein Impfzentrum nutzen könnten», sagt Thomas Huggeler, administrativer Spitaldirektor gegenüber der NZZ.

Bewerbungsfrist läuft aus

Da Impfen aber nicht zur Kernkompetenz der orthopädischen Klinik gehöre, stehe sie in engem Austausch mit dem Spital Uster. Im Falle einer Kooperation würde die Balgrist-Klinik in Dübendorf Personal und Infrastruktur zur Verfügung stellen – das Spital Uster übernähme dann die Verantwortung fürs Impfen.

Ob eine Bewerbung tatsächlich zustande kommt, ist allerdings noch nicht sicher. Darüber entscheidet der Verwaltungsrat des Spitals Uster heute. Heute läuft nämlich auch die Bewerbungsfrist aus.