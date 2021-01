VZO-Busse kämpfen mit Schneeglätte

In der ganzen Region herrschen am Donnerstagmorgen infolge starken Schneefalls prekäre Strassenverhältnisse. Verschiedene VZO-Buslinien sind derzeit unterbrochen. So ist der Betrieb der gesamten Linie 893 ist zwischen Wald, Bahnhof und Wald, Faltigberg wegen Schneeglätte bis auf Weiteres eingestellt. Ebenso ist die Buslinie 807 zwischen Turbenthal, Abzweigung Auli und Sitzberg, Sternen in beide Richtungen auf unbestimmte Zeit unterbrochen.