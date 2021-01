Stadtpolizei Uster erwischt drei Autoposer

Eine Streife der Stadtpolizei Uster wurde am vergangenen Wochenende auf der Sonnenbergstrasse in Uster auf drei lärmverursachende Sportwagen aufmerksam. Dies schreibt die Stadtpolizei heute Mittwoch auf Twitter. Die Lenker hätten so stark beschleunigt, dass «erheblicher Lärm» entstanden sei.

Die Polizisten kontrollierten darauf die Fahrzeuge und die Lenker im Alter von 20 bis 23 Jahren. Sie werden gemäss Stadtpolizei nun verzeigt.