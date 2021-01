Droht in den nächsten Tagen ein Schnee-Chaos?

In der Summe kommen bis am Freitagabend vor allem entlang des Alpennordhangs viel Neuschnee zusammen. So werden über 1000 Metern über Meer teilweise bis zu einem Meter Neuschnee erwartet. Auch in der Region rechnet Meteo-News mit Neuschnee-Mengen zwischen 15 und 25 Zentimetern innert 24 Stunden.

Am Samstag bleibt es nach den kräftigen Niederschlägen trocken und sogar teilweise sonnig. Aus Nordosten zieht eisige Luft in die Schweiz und so sind am Morgen im Flachland zweistellige Minusgrade möglich. Auch am Nachmittag dürfte das Thermometer im negativen Bereich bleiben.