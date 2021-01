«Die Härtefallhilfe reicht bei weitem nicht»

Notleidende Zürcher Firmen können ab Mitte Februar ihre Härtefallgesuche einreichen, Ende Februar sollten erste Gelder fliessen: Das sagte Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) am Mittwoch in Bern. Doch mit der jetzt beschlossenen Schliessung der Läden bis Ende Februar wird es viel mehr Härtefalle geben, als der Kanton bisher erwartet hat. Bundesrat Ueli Maurer (SVP) sprach von einer Verdoppelung der Fälle, was für Zürich rund 20’000 Gesuche bedeuten wird.