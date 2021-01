ZOM-Chef gründet «Querdenker GmbH»

Seit dem Spätsommer sorgen die «Querdenker» im deutschsprachigen Raum für Aufruhr. In der Bewegung tummeln sich Leute, für die das Coronavirus keine Seuche, sondern vor allem eine weltweite Verschwörung ist. In Baden-Württemberg wird die Gruppierung Querdenken 771 sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Zentrale Akteure der Bewegung schürten mit falschen Behauptungen «Hass auf den Staat» und agierten damit letztlich «demokratiefeindlich», so die Verfassungsschützer.