«Die traurigen Szenen können mir schon Tränen in die Augen treiben»

Urs Lüscher’s Verein «Hörfilm Schweiz» produziert in Uster Hörfilme. Dabei handelt es sich um Filme, in denen eine Stimme die Bilder zusätzlich auditiv beschreibt. So soll blinden und sehbehinderten Menschen jede Ebene eines Filmes zugänglich gemacht werden. Urs Lüscher erkrankte im Erwachsenenalter an Retinitis pigmentosa, einer vererbbaren Netzhautdegeneration, und ist selbst beinahe blind.