Wissenschaftlerin beantwortet Leserfragen zur Corona-Impfung

Gelangten Gene aus einem Impfstoff in meine Gene, würde mir das auch Sorgen machen. Das ist beim mRNA-Impfstoff aber nicht der Fall. Der Impfstoff gelangt vielmehr in den Teil der Muskelzellen und in die weissen Blutkörperchen. Diese «denken», dass es sich um ein Virus handle, und aktivieren das Immunsystem. Der Impfstoff kann gar nicht in den Kern der Zellen eindringen, wo sich unsere Gene, unsere DNA, befinden. Der Impfstoff ist also kein Risiko für unsere DNA. Die mRNA wird etwa zwei Tage lang in Protein übersetzt, dann wird sie zerstört. Das ist genau derselbe Prozess, der bei einer Infektion – egal ob Covid, Grippe, oder Erkältung – abläuft. Milliarden viraler mRNA-Moleküle gelangen in unsere Zellen. Sie verändern aber nicht unsere eigenen Gene.