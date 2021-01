So eisig waren die Temperaturen in der Region

Die vergangene Nacht war lange Zeit klar, nach dem Eindunkeln sanken die Temperaturen stark ab. Zum Teil wurden die tiefsten Werte bereits im Laufe der ersten Nachthälfte registriert. Am kältesten war es laut MeteoNews auf der Glattalp mit eisigen -30,7 Grad, in Samedan und am Ofenpass gab es Werte unter -25 Grad. Auch im Flachland wurde es knackig kalt, lokal gab es sogar zweistellige Minusgrade.

Auch bei Messtationen in der Region wurden ausserordentlich tiefe Temperaturen gemessen. Den tiefsten Wert registrierte die Station in Rüti mit -8,9 Grad. Beim Flughafen Dübendorf zeigte das Thermometer zeitweise -8,0 Grad an, in Dübendorf selbst waren es -6,6 Grad. In Seegräben sank die Temperatur auf -7,8 Grad. In Bauma waren es mit -6,0 Grad nur unmerklich wärmer.

Verstärkt wird die Kälteempfindung derzeit zusätzlich durch die Bise. Sie lässt durch den Windchill-Effekt die ohnehin schon unangenehmen Temperaturen noch tiefer erscheinen. (aku)