Oberländer Spitäler: «Die Fallzahlen müssen sinken»

Die Covid-Situation setzt den Oberländer Spitälern zu. In einer gemeinsamen Antwort auf eine redaktionelle Anfrage teilen sie mit, die Auslastung der Intensivpflegestationen (IPS) sei hoch, eine Entspannung nötig. In Wetzikon und Uster zeige sich dasselbe Bild wie in der ganzen Schweiz.

Die Statistiken belegen die Aussage. In den letzten Tagen war in beiden Spitälern zusammen jeweils höchstens ein IPS-Bett verfügbar. Während der ersten drei Tage dieses Jahres waren gar sämtliche Betten belegt.

Verzicht auf Ferienstopps während Feiertagen