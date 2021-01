Hittnauer Naturschutzgebiet zertrampelt

In Hittnau ist zurzeit einiges los. Nachdem am vergangenen Wochenende die Finalrennen der EKZ-Crosstour stattgefunden haben, stehen diesen Sonntag die Schweizermeisterschaften im Radquer auf dem Programm. Ein Journalist von Züriost war diese Woche vor Ort, um Videoaufnahmen der Rennstrecke zu machen – und stellte fest, dass das kantonale Naturschutzgebiet an der Nauenstrasse nahe dem Hittnauer Schützenhaus durch die Veranstaltung in Mitleidenschaft gezogen wurde.