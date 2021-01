Oberländer Skigebiete dürfen wieder öffnen - aber viele können nicht

Am 22. Dezember 2020 mussten die Zürcher Skigebiete wegen der Covid-19-Pandemie schliessen. Gemäss aktueller Beurteilung des Corona-Sonderstabes vom 4. Januar 2021 erlaube die Situation im Kanton Zürich die Wiederaufnahme des Betriebs der Skigebiete, schreibt nun die Volkswirtschaftsdirektion in einer Mitteilung. «Auch die Erfahrungen in den geöffneten Skigebieten haben gemäss Bundesrat gezeigt, dass die Schutzkonzepte funktionieren», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh.

Kaum Menschenansammlungen