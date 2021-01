Warum sind die mutierten Viren so gefährlich?

Was weiss man über die neuen Varianten aus England und Südafrika?

Zwei neue Varianten des Coronavirus Sars-CoV-2 halten seit Mitte Dezember die Welt in Atem. Sowohl B.1.1.7 aus Grossbritannien als auch B.1.351 aus Südafrika scheinen sich – nach heutigem Stand des Wissens – deutlich leichter auszubreiten als das ursprüngliche Coronavirus, sie sind also infektiöser. Dementsprechend steigen in Grossbritannien derzeit die Infektionszahlen rasant an.