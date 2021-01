Bauherren wollen in Wila Mehrgenerationenwohnen fördern

Seit Mitte Dezember ragen im Wilemer Ghöngg, direkt an der Schalchenstrasse, grosse Bauprofile in die Höhe. Hier sollen in den kommenden Jahren mehrere Ein- und Reihenfamilienhäuser für bis zu 35 Parteien entstehen. Die Bauherrschaft liegt bei der Handwerkergemeinschaft Talblick, einem Zusammenschluss regionaler Firmen (siehe Box).