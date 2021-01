So telegen sind die Gemeindepräsidenten

Normalerweise sind die Gemeindesäle in dieser Zeit voll besetzt. Der Neujahrsapéro steht an, es gibt feine Häppli und Alkohol – und manch einer möchte auch der Festrede des Gemeindeoberhaupts lauschen. In diesem Jahr vermiest Corona das gemütliche Stelldichein zum Jahresauftakt. Die Apéros wurden alle abgesagt.

Damit die präsidialen Gedanken zum neuen Jahr nicht ganz verpuffen, wenden sich manche Gemeindepräsidenten und Stadtpräsidentinnen per Videobotschaft ans Volk. Zueriost wollte wissen, wie sie sich mit der neuen Technologie anstellen und hat die bewegten Bilder analysiert.