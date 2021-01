Leandro und Elena sind am beliebtesten

Im vergangenen Jahr erblickten 793 Babys im Spital Uster das Licht der Welt – wie bereits in den Vorjahren mehr Buben (423) als Mädchen (370). 2019 waren es insgesamt noch 872 gewesen. Den Rekordtag verzeichnete das Spital gemäss einer Mitteilung am 9. März mit sieben Geburten. Der kinderreichste Monat war der Februar mit 84 Geburten, wobei zwei Buben und ein Mädchen das zweifelhafte Glück hatten, am 29. Februar – 2020 war ein Schaltjahr – geboren worden zu sein. Die wenigsten Kinder (50) kamen im Juni zur Welt.

Aurora und Alessio nicht mehr Spitzenreiter

Von Aariv bis Zoi – mehr als 680 verschiedene Namen wählten die Eltern für ihren Nachwuchs. Vier Mädchen erhielten den Namen Elena, vier Knaben den Namen Leandro. Im Jahr zuvor waren Aurora und Alessio die Spitzenreiter gewesen. Weitere beliebte Mädchennamen im 2020: Naomi Lee, Luana und Julia. Bei den Knaben gehörten die Vornamen Samuel, Nevio und Loris zu den beliebtesten.