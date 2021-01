Rütis Gemeindepräsident nimmt eine Auszeit

Am ersten Advent wandte sich Peter Luginbühl (FDP), Rütis Gemeindepräsident, in einer Videobotschaft an die Rütner Bevölkerung. «Liebe Rütnerinnen und Rütner, im Jahr 2020 bleibt wirklich alles anders», sagte er gleich zu Beginn. Damals konnte er noch nicht wissen, dass dieser Satz auf ihn selber in diesem turbulenten Jahr besonders zutreffen wird.