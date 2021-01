Im Hinwil Center konnten Kunden am Berchtoldstag shoppen gehen

Auf den ersten Blick scheint die Lage klar zu sein. Der Sonntags- Feiertagsverkauf ist im Kanton Zürich seit dem 24. Dezember und noch bis 10. Januar verboten. Dies hat der Regierungsrat Mitte Dezember entschieden, in der Hoffnung die hohen Zahlen der Corona-Ansteckungen zu bremsen.

Der Berchtoldstag bildet dabei allerdings eine Ausnahme. Schweizweit ist der 2. Januar zwar ein öffentlicher Ruhetag, jedoch kein eigentlicher Feiertag. Dieser gilt im Kanton Zürich als lokaler, nicht gesetzlicher Feiertag – im Gegensatz zu anderen Kantonen wie zum Beispiel Bern, wo dieser ein offizieller Feiertag ist. Abgesehen vom Nationalfeiertag – dem einzigen gesamtschweizerischen Feiertag – sind in der Schweiz sämtliche Feiertage kantonal geregelt.

Uneinheitliche Regelung

Daran ändert sich auch während einer Pandemie nichts. So sind Sonntagsverkäufe beispielsweise in Einkaufszentren also möglich. Das Hinwil Center etwa hat am 2. Januar für Kundinnen und Kunden geöffnet. Dort verkehrte sogar ein Extrabus im Halbstundentakt von Wetzikon aus über das Industriegebiet zum Bahnhof Hinwil.

Ein «Züriost»-Leser ärgert sich darüber. «Es ist mir als Steuerzahler und Bürger des Kantons Zürich unerklärlich, weshalb in einer Pandemie ein Sonntagsverkauf genehmigt wird, wenn doch beschlossen wurde, alle Sonntagsverkäufe zu sistieren». Er verweist darauf, dass Restaurants, Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte und andere Detailhändler geschlossen bleiben müssten. «Das ist schizophren.» Der Leser hat sich mit seiner Beschwede direkt an die Zürcher Gesundheitsdirektion gewandt.

Diese Einkaufscenter sind am 2. Januar geöffnet:



- Hinwil Center, Hinwil, 9 bis 19 Uhr

- Shoppingcenter «Illuster», Uster, von 9 bis 17 Uhr

- «Volkiland», Volketswil, 9 bis 19 Uhr

- Züri Oberland Märt, Wetzikon, 8 bis 19 Uhr

- «Effimärt», Illnau-Effretikon, 8 bis 18 Uhr