«Wir erleben hier ein neues Weihnachtswunder»

Die 83-jährige Karin Pfister klingt munter. «Es geht mir gut», sagt sie am Telefon. «Ich bin nur noch sehr müde.»

Momentan ist sie auf der Station der Akut- und Übergangspflege im Alterswohnheim Am Wildbach, weil sie anfangs Dezember an Corona erkrankt war. Normalerweise wohnt sie in einer Alterssiedlung an der Kreuzackerstrasse in Wetzikon.

Mit hohem Fieber im Spital