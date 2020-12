Scherben bringen Glück

Wie ein Stern leuchtet die zersprungene Glaswand – ein ästhetischer Anblick. Doch zuvor: plötzlich in der Stille des Abends – es war etwa um 22 Uhr – ein Zischen, ein Zirren, also ein Geräusch wie eine explodierende Mineralwasserflasche oder eine fauchende Katze. Wir sind erschrocken, rannten aus dem Zimmer, suchten … dann sahen wir die Bescherung in der Dusche.