Diese Ereignisse bewegten im Bezirk Uster

Am 18. August wird bekannt, dass sich das Spital Uster von Chefärztin Esther Bächli getrennt hat, die 15 Jahre lang am Spital als Departementsleiterin Medizinische Disziplinen wirkte. Offiziell wird der Schritt damit begründet, dass sich die Vorstellungen Bächlis nicht mit den strategischen Zielen des Spitals hätten in Einklang bringen lassen.

Die Kündigung wirft hohe Wellen. So unterzeichnen 102 ehemalige Ärztinnen und Ärzte des Spitals einen offenen Brief an den Verwaltungsrat und die Leitung des Spitals Uster. Darin stellen sie die Frage, «ob hier eine Entscheidung getroffen wurde, welche die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und politische Interessen höher gewichtet als das Patientenwohl».

Am 26. September beteiligen sich Ustermer Ärzte an einer Demonstration in Bülach, wo sich die Ärzteschaft gegen die Entlassung von Chefarzt Nick Zerkiebel zur Wehr setzt. Anfang Oktober dann nimmt die Uster Stadtpräsidentin und Spital-Verwaltungsrätin Barbara Thalmann (SP) gegenüber dieser Zeitung erstmals Stellung. Sie sagt, Bächli habe das Spital aus freien Stücken verlassen.