Zivilschutz-Einsatz in Rütner Altersheim wird verlängert

Nach einem starken Corona-Ausbruch Mitte Dezember beschloss die Leitung im Alterszentrum Breitenhof in Rüti eine zehntägige Isolation. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, ist diese am Sonntag plangemäss beendet worden. Stand Dienstag verzeichnet das Heim sechs Todesfälle «mit und aufgrund Covid-19». Insgesamt sind mittlerweile 51 der 90 Bewohner und 14 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden.