Diese Ereignisse bewegten im Bezirk Pfäffikon

Ein jahrelanges Hin und Her um ein historisches Haus in Illnau kommt am 29. November zu einem Stillstand: Das Landihaus und sein Nachbargebäude an der Usterstrasse sollen weg. Mit 55 Prozent Ja-Stimmen sprachen sich die Illnau-Effretiker an der Urne für einen Neubau und einen grösseren Dorfplatz im Zentrum Illnaus aus. Um das Haus abreissen zu können, ist jedoch die Entlassung aus dem Inventar der schützenswerten Objekte nötig. Kurz vor der Abstimmung sorgte der Präsident des Zürcher Heimatschutzes für Schlagzeilen, als er schon vorab einen Rekurs in Aussicht stellte.