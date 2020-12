Diese Ereignisse bewegten im Bezirk Hinwil

Ende Mai kommt es innert fünf Tagen zu drei grossen Bränden im Bezirk Hinwil. Zunächst fängt am 22. Mai eine Hecke in Rüti, vermutlich beim Stutzen, Feuer. Dieses springt auf den nahen Camper über und fackelt diesen auch gleich ab. Nur zwei Tage später, am 24. Mai, geht ein Flarz in Fägswil in der Nacht in Flammen auf; zwei Personen verletzen sich. Und am 27. Mai kommt es schliesslich zu einem Grossbrand in Grüningen (im Bild); eine Scheune brennt bis auf ihre Grundfeste nieder. (Foto: Christian Merz)

Siber verschenkt zehn selber ausgegrabene Dino-Skelette